Ayvalık Belediyesi'nden Yeşil Alanlara Dört Mevsim Bakım

(BALIKESİR) - Ayvalık Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin yeşil alanlarının korunması ve düzenlenmesi için yılın dört mevsimi sahadaki çalışmalarını sürdürüyor.

Ayvalık'ta yeşil alanların bakımı, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin yıl boyu süren çalışmalarıyla devam ediyor. Ekipler, budama çalışmalarından yeni fidan dikimine, çocuk oyun alanlarının bakımından temizlik faaliyetlerine kadar birçok çalışmayı aralıksız yürütüyor.

Küçük bir aksamanın bile kent yaşamını olumsuz etkileyebileceğinin bilinciyle hareket eden ekipler, sıcak ya da soğuk hava koşullarına aldırış etmeden mesai yapıyor.

Sabahın erken saatlerinde başlayan çalışmalar; cadde ve sokaklardan mezarlıklara kadar kentin birçok noktasında titizlikle sürdürülüyor. Kurumuş yapraklar toplanıyor, yaşlanan ağaçlar budanıyor, yeşil alanlar elden geçirilerek kente daha düzenli ve estetik bir görünüm kazandırılıyor.