Azerbaycan Büyükelçisi Fransa'ya Çağrıldı

Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisi, Azerbaycanlı yetkililerin Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansında (COP29) kullandığı ifadeler nedeniyle Fransa Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycanlı yetkililerin Bakü'de düzenlenen COP29 kapsamında yaptıkları açıklamalara tepki gösterildi.
Açıklamada, konferansta Azerbaycanlı yetkililerin "Fransa ve Avrupalılara yönelik kabul edilemez ifadeleri nedeniyle" Azerbaycan'ın Paris Büyükelçisinin bakanlığa çağrıldığı duyuruldu.
Azerbaycanlı yetkililerin bu ifadeleri nedeniyle Fransa Ekolojik Geçiş ve Enerji Bakanı Agnes Pannier-Runacher'in konferansa katılımını iptal etmek zorunda kaldığı hatırlatılan açıklamada, "Azerbaycan'ın düşmanca eylemleri durmalıdır." ifadelerine yer verildi.
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