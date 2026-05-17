Azerbaycan Büyükelçisi Kerkük'te - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan Büyükelçisi Kerkük'te

17.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyükelçi Nadiroğlu, Kerkük'teki Türkmenlerle bir araya gelerek ilişkilerin güçlenmesini vurguladı.

Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Salimov Nadiroğlu, Irak'ın Kerkük kentini ziyareti kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükelçi Nadiroğlu, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Büyükelçi Nadiroğlu, Kerkük'ü ilk kez ziyaret ettiğini ve burada Türkmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kerkük valilik görevine yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen'in seçilmesinin gurur verici olduğuna dikkat çeken Nadiroğlu, Kerkük'te yeni bir dönemin başlamasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Nadiroğlu, Azerbaycan ile Irak arasında bir çok alanda önemli ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesine inandığını belirtti.

Bu ziyaretin son olmayacağını Kerkük'e bu tür ziyaretlerin devam edeceğini aktaran Nadiroğlu, bu kentin gelişmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Nadiroğlu'nun Kerkük'ü ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran ITC Başkanı Ağa, Büyükelçi'nin Kerkük'ü ve ITC'yi ziyaret etmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Ağa, "Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Azerbaycanlılar ile Türkmenler arasında soydaşlık ve inanç bağı var. Azerbaycanlılarla en ortak noktamız aynı lehçeyi konuşmamızdır. Azerbaycan bizim için ikinci Anavatandır." dedi.

Büyükelçi Nadiroğlu ile önemli konuları ele aldıklarına dikkat çeken Ağa, Kerkük ile Bakü'nün kardeş şehir olması, Kerkük - Bakü uçak seferlerinin başlatılması ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi gibi yeni hedefleri hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Azerbaycan Büyükelçisi Kerkük'te - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Belediye binası önünde “makam aracı“ pozu Belediye binası önünde "makam aracı" pozu
İstanbul’da hayatın iki farklı yüzü aynı karede İstanbul'da hayatın iki farklı yüzü aynı karede
Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza Trafikte tartıştığı kadına kafa atan fenomene unutamayacağı ceza
5 bin TL için kuzen katili oldu 5 bin TL için kuzen katili oldu
Efes 2026’da güç gösterisi MSB’den dost ülkelerle ortak mesaj Efes 2026'da güç gösterisi! MSB'den dost ülkelerle ortak mesaj

19:11
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
ABD ve İran restleşti: İki taraf da birbirine 5 şart sundu
19:10
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş
18:39
Kadıköy’de sağanak yağış Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
Kadıköy'de sağanak yağış! Fenerbahçe tribünlerine çatıdan su sızdı
17:28
Çorlu’da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
Çorlu'da iki polisimizi şehit eden saldırganın yakalanma anı kamerada
17:15
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
Çekyattan düşen Bertuğ öldü, sinir krizi geçirip hastaneden ayrılan babası kazada hayatını kaybetti
17:12
Rasim Ozan Kütahyalı’nın 244 sayfalık ifadesi 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Rasim Ozan Kütahyalı'nın 244 sayfalık ifadesi! 46,5 milyonluk para hareketine böyle yanıt verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 19:27:51. #7.13#
SON DAKİKA: Azerbaycan Büyükelçisi Kerkük'te - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.