Azerbaycan Büyükelçisi Kerkük'te

Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Salimov Nadiroğlu, Irak'ın Kerkük kentini ziyareti kapsamında Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlığını ziyaret etti.

Büyükelçi Nadiroğlu, ITC Başkanı Muhammed Seman Ağa, Başkan yardımcıları ve siyasi büro üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklamada bulunan Büyükelçi Nadiroğlu, Kerkük'ü ilk kez ziyaret ettiğini ve burada Türkmenlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.

Kerkük valilik görevine yaklaşık 100 yıl sonra bir Türkmen'in seçilmesinin gurur verici olduğuna dikkat çeken Nadiroğlu, Kerkük'te yeni bir dönemin başlamasının hayırlara vesile olmasını diledi.

Nadiroğlu, Azerbaycan ile Irak arasında bir çok alanda önemli ilişkiler olduğuna dikkat çekerek, bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesine inandığını belirtti.

Bu ziyaretin son olmayacağını Kerkük'e bu tür ziyaretlerin devam edeceğini aktaran Nadiroğlu, bu kentin gelişmesi için katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

Nadiroğlu'nun Kerkük'ü ziyaret etmesinden dolayı çok mutlu olduklarını aktaran ITC Başkanı Ağa, Büyükelçi'nin Kerkük'ü ve ITC'yi ziyaret etmesinin son derece anlamlı olduğunu söyledi.

Ağa, "Azerbaycan bizim kardeş ülkemizdir. Azerbaycanlılar ile Türkmenler arasında soydaşlık ve inanç bağı var. Azerbaycanlılarla en ortak noktamız aynı lehçeyi konuşmamızdır. Azerbaycan bizim için ikinci Anavatandır." dedi.

Büyükelçi Nadiroğlu ile önemli konuları ele aldıklarına dikkat çeken Ağa, Kerkük ile Bakü'nün kardeş şehir olması, Kerkük - Bakü uçak seferlerinin başlatılması ve ortak kültürel etkinlikler düzenlenmesi gibi yeni hedefleri hayata geçirmeyi planladıklarını dile getirdi.