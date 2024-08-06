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Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Sergey Şoygu'yu kabul etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Şoygu'yu kabul eden Aliyev, bazı komşu devletler için örnek niteliğinde olan Azerbaycan-Rusya ilişkilerinin, Güney Kafkasya'da ve daha geniş coğrafyada güvenlik açısından önemli etken olduğunu söyledi.

Şoygu, Azerbaycan ile Rusya arasında bölgesel güvenlik, askeri, ulaştırma ve ekonomi alanlarındaki ilişkilerin başarılı bir şekilde geliştiğini belirtti.

Rusya ile Azerbaycan'ın ikili işbirliğinin gündeminde çok önemli konuların bulunduğunu vurgulayan Şoygu, tüm konuların başarıyla çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Şoygu, ülkesinin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini desteklediğini ifade etti.

Aliyev ve Şoygu, Türkiye, Rusya ve İran ile Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'ın 3+3 formatındaki işbirliği olanaklarını müzakere etti.