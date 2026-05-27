Azerbaycan\'da Kurban Bayramı Coşkusu

Azerbaycan'da Kurban Bayramı dolayısıyla başkent Bakü başta olmak üzere ülke genelindeki camilerde bayram namazı kılındı.

Sabahın erken saatlerinden itibaren camilere akın eden vatandaşlar, bayram namazını eda etmek için saf tuttu. Bakü'deki camilerde yoğunluk yaşanırken, bazı ibadethanelerde cemaatin cami içine sığmaması nedeniyle vatandaşlar namazlarını avlu, bahçe ve cami çevresindeki alanlarda eda etti.

Bayram namazının ardından cemaat, birbirleriyle bayramlaştı. Camilerde İslam alemi için huzur, sağlık ve bereket duaları yapıldı.

Ülkenin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Şeki kentindeki tarihi Cuma Mescidi'nde de yoğun katılımla bayram namazı kılındı.

Namazı kıldıran Şeki-Oğuz Bölge Müftüsü Kamran Memmedov, vaazında Kurban Bayramı'nın paylaşma, yardımlaşma ve kardeşlik değerlerini pekiştirdiğini belirtti.

Memmedov, kurban ibadetinin manevi önemine değinerek, ihtiyaç sahiplerinin gözetilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesinin bayramın temel mesajlarından biri olduğunu ifade etti.