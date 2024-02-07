- Azerbaycan'da oy verme işlemi sona erdi
BAKÜ - Azerbaycan'da, erken cumhurbaşkanı seçimleri için oy kullanma işlemi tamamlandı.
Azerbaycan, cumhurbaşkanını seçmek için bugün sandık başına gitti. Ülke genelinde oy verme işlemini yerel saatle 19.00'da tamamlanmasıyla sandıklar kapandı, oyların sayımına geçildi. Azerbaycan Merkezi Seçim Komisyonu tarafından sandıkların kapanmasından 2 saat önce yapılan açıklamada, seçimlere yüzde 70,85 katılım sağlandığı bildirildi.
Azerbaycan genelinde 6 milyon 478 bin 623 seçmen var
Yerli saatle 08.00'da başlayan oylama, 19.00'da sona erdi. Ülke genelinde kurulan 6 bin 537 sandıkta toplam 6 milyon 478 bin 623 seçmen bulunuyor.
"Seçimi 90 bin 372 gözlemci takip ediyor"
Azerbaycan'da seçimleri, 70 ülke, 49 uluslararası örgütten 790'ı yabancı olmak üzere toplam 90 bin 372 gözlemci izledi. Ülke basını dışında 109 uluslararası medya kuruluşundan 216 yabancı gazeteci de seçimi yakından takip ediyor. Seçimlerde Milli Meclisten 4 milletvekili ve 3 meclis dışından 7 aday yarışıyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Yeni Azerbaycan Partisi'nin adayı mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in yanı sıra Bütün Azerbaycan Halk Cephesi Partisi'nin adayı Kudret Hasanguliyev, Milli Cephe Partisi'nin adayı Razi Nurullayev, Büyük Azerbaycan Partisi'nin adayı Elşad Musayev, Büyük Kurtuluş Partisi'nin adayı Fazil Mustafayev, bağımsız adaylar Zahid Oruç ve Fuad Aliyev yarışıyor.
Karabağ'da sandıklar kuruldu
Azerbaycan'ın Ermenistan işgalinden kurtardığı bölgelerde yaklaşık 30 yıl sonra ilk kez sandıklar kuruldu. Karabağ'ın "Kültür Başkenti" Şuşa'da, Hankendi'de, Hocalı'da, Hocavend'de, Ağdere'de, Ağdam'da, Cebrayıl'da, Fuzuli'de, Zengilan'da, Gubadlı'da, Laçın'da ve Kelbecer'de 23 binden fazla seçmen kurulan 26 sandıkta oy kullandı.
Güvenlik tedbirleri alındı
Alınan güvenlik önlemleri kapsamında 125 seçim merkezinde bin noktada kamera sistemi kuruldu. Oyların sayma işlemleri başlarken Azerbaycan Merkezi Seçim Kurulu 10 gün içerisinde sonuçları Anayasa Mahkemesine ulaştıracak ve sonuçların onaylanmasının ardından resmen cumhurbaşkanı açıklanacak.
Hamas'ın İsrail'e her biri 45 gün sürecek üç aşamalı esir takası ve ateşkes önerisine İsrail'den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın önerisini reddederek Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah bölgesine saldırı hazırlığı için orduya emir verdiklerini söyledi. Netanyahu, "Zafere ulaşacağız. Bu yıllar değil sadece aylar içinde olacak. Tam bir zaferden başka seçenek yok. İsrail ordusu Gazze'de aktif olmaya devam edecek." dedi.
Azerbaycan'da yapılan sandık çıkış anketine göre, İlham Aliyev cumhurbaşkanı seçiminde oyların yüzde 93,9'unu aldı. Aliyev'i arayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı seçiminde kazandığı zafer nedeniyle tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda adaylarını tanıttı. Toplantı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakın durarak poz vermek isteyen partililer, birbirleriyle mücadele ederek kısa süre bir itişme yaşadılar.
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Real Betis Kulübü Başkanı Angel Haro, Galatasaray'dan aldıkları Cedric Bakambu transferi için çarpıcı iddialarda bulundu. Haro, Bakambu transferi için Galatasaray'a 5 milyon euro ödemediklerini, o paranın içerisinde oyuncunun maaşının da olduğunu söyledi.
CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada partisine tam destek verdiğini belirterek, partinin kurumsal kimliğinin çiğnenemeyeceğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin önemine dikkat çekerek, ülke gündemini asılsız iddialarla değiştirmenin anlamı olmadığını ifade etti.
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