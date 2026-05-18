Azerbaycan\'dan Çince Destek

BAKÜ, 18 Mayıs (Xinhua) -- Azerbaycan Milli Meclisi Azerbaycan-Çin Parlamentolar Arası İlişkiler Çalışma Grubu Başkanı Sultan Mammadov, "tek Çin" ilkesini kararlılıkla desteklediklerini ve Çin'in içişlerine müdahaleye karşı olduklarını söyledi.
Mammadov, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, ayrılıkçılığın uluslararası barış ve güvenliğe ciddi tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, ülkelerin egemenliğine saygı duyduklarını ve her türlü ayrılıkçılığa kararlılıkla karşı çıktıklarını belirtti.
Mammadov, Azerbaycan'ın "Taiwan'ın bağımsızlığı" yanlısı her türlü girişimi reddettiğini vurguladı.
