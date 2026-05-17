Azerbaycan’dan Kerkük’e Gıda Yardımı

Azerbaycan Uluslararası Kalkınma Ajansı (AIDA), Kurban Bayramı öncesinde Irak'ın Kerkük kentinde ihtiyaç sahibi 150 aileye gıda yardımında bulundu.

Yardım dağıtımına Kerkük'ü ziyaret eden Azerbaycan'ın Bağdat Büyükelçisi Eldar Salimov Nadiroğlu da katıldı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Nadiroğlu, Kerkük'ü ziyaret etme fırsatı bulduklarını ve Kurban Bayramı öncesinde kentte düşük gelirli ailelere yönelik yardım programına katıldıklarını söyledi.

Nadiroğlu, Kerkük'te bulunmaktan ve Kerküklülerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, bu ziyaretlerin devam edeceğini vurguladı.

Dağıtılan 150 gıda kolisinde, bir ailenin yaklaşık bir aylık ihtiyacını karşılayacak pirinç, fasulye, salça, sıvı yağ ve un gibi temel gıda ürünleri yer aldı.