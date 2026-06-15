Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının İlk Oturumu, Silivri'de Yeni İnşa Edilen Duruşma Salonunda Başladı - Son Dakika
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Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının İlk Oturumu, Silivri'de Yeni İnşa Edilen Duruşma Salonunda Başladı

15.06.2026 12:39  Güncelleme: 14:20
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Aziz İhsan Aktaş liderliğindeki suç örgütü iddiasıyla 200 sanıklı davanın üçüncü duruşması Silivri'de başladı. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 7 tutuklu sanık yargılanıyor.

Haber: ÇAĞATAN AKYOL

(İSTANBUL) - Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddiasıyla açılan ve İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen, 7'si tutuklu 200 sanıklı davanın karar verilecek olan üçüncü duruşmasının ilk oturumu, Silivri'de yeni inşa edilen duruşma salonunda başladı. Aktaş, önceki binada olduğu gibi bu salona da özel bir kısımdan giriş yaptı.

İş insanı Aziz İhsan Aktaş'ın liderliğini yaptığı iddia edilen "çıkar amaçlı suç örgütü" ile bazı belediye başkanlarına rüşvet vererek ihaleleri organize ettiği iddiasıyla 200 kişi hakkında İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce açılan dava devam ediyor. 27 Ocak'tan 27 Şubat'a kadar ilk duruşması yapılan davanın 20 Nisan'dan 14 Mayıs'a kadar süren ikinci duruşmasında savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıklamıştı.

CHP'li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in de aralarında olduğu 200 sanıklı davanın ilk duruşmasında 33 tutuklu bulunurken verilen tahliye kararları ile birlikte 7 tutuklu kaldı.

3 BELEDİYE BAŞKANI TUTUKLU

Etkin pişmanlıktan yararlanarak dava başlamadan tahliye edilen Aziz İhsan Aktaş tutuksuz yargılanmaya devam ederken Rıza Akpolat, Utku Caner Çaykara, Oya Tekin, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı Erhan Daka, Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger ile Oya Tekin'in eşi Celal Tekin tutuklu yargılanıyor.

TUTDERE İLK KEZ KATILDI

Tüm tutuklu sanıkların katıldığı duruşmada Zeydan Karalar, Abdurrahman Tutdere, Ahmet Özer ve Kadir Aydar da yan yana oturarak salonda hazır bulundu. Öte yandan Tutdere, ilk kez Silivri'ye gelerek fiziki olarak salonda yer aldı.

AKTAŞ'A YİNE "VIP" MUAMELESİ

Önceki binaya özel bir bölümden girdiği için "VIP sanık" tepkilerine neden olan Aziz İhsan Aktaş, bu binadaki salona da avukatların ve sanıkların haricindeki özel bölümden girdi. Aktaş, tutuksuz sanıklar için ayrılan yere de oturmayarak ön bölümde, tutuklu sanıkların olduğu kısımda yer aldı.

İLK KEZ SİYASİ DAVA GÖRÜLÜYOR

Böylelikle devasa olarak nitelendirilebilecek salonda ilk kez bir siyasi dava görülmeye başlandı. Yaklaşık 3 bin kişilik olan kapasitesi olan salonda izleyiciler, "Utku Başkan" ve "Rıza Başkan" sloganları attı. Mahkeme heyeti, saat 11.50 itibarıyla salona geldi. Duruşmada yeni salona ilişkin bilgi veren mahkeme başkanı, duruşmaları 4 gün yapacağını, bazı haftalar cuma günü de öğlene kadar yapabileceğini belirtti. Duruşma öncesinde dosya üzerinden aylık tutukluluk incelemesi yaptıklarını ve 7 ismin de tutukluluğunun devamı yönünde karar verdiklerini belirten mahkeme başkanı, işleyişe ilişkin avukatların taleplerini aldıktan sonra beyan almadan duruşmaya ara verdi.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Yönetim, İhsan Aktaş, Politika, 3. Sayfa, Güncel, Ceza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aziz İhsan Aktaş Davasının Karar Duruşmasının İlk Oturumu, Silivri'de Yeni İnşa Edilen Duruşma Salonunda Başladı - Son Dakika

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