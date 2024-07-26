Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

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"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen konserde, piyano performansının yanı sıra caz stilinde Azeri şarkılar da seslendirdi.

Zadeh, konsere özel repertuvar hazırladığını ve konuşmaktansa çalmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzak Doğu halk müziğini caz ile harmanlayarak, klasik Batı müziği tarzında yorumlayan sanatçıya konserde basta Ralf Cetto, vurmalılarda Simon Zimbardo eşlik etti.

Konserin bir bölümünde sanatçı, oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet etti. Annesinin sevilen bestelerini icra eden Ramız Han'ın performansı izleyicilerden beğeni aldı.

Sanatçının hayranları yağmur yağmasına rağmen Zadeh'e şarkılarında alkış tutarak destek oldu.

Fusion ve caz türündeki eserleriyle dünya çapında tanınan ve güçlü sesiyle de dikkati çeken Aziza Mustafa Zadeh, kendi adını taşıyan ilk albümünü 1991'de yayımladı.

Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bir yıl sonra Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazandı.