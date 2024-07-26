Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika
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Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu

Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde müzikseverlerle buluştu. Zadeh, piyano performansının yanı sıra caz tarzında Azeri şarkılar da seslendirdi. Konserde oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet eden sanatçı, hayranlarının alkışlarıyla desteklendi. Aziza Mustafa Zadeh, dünya çapında tanınan ve güçlü sesiyle dikkat çeken bir sanatçıdır.

26.07.2024 00:07
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"Cazın prensesi" olarak anılan Azerbaycanlı piyanist, besteci ve şarkıcı Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, Musicarium ve Y Kültür Sanat organizasyonuyla düzenlenen konserde, piyano performansının yanı sıra caz stilinde Azeri şarkılar da seslendirdi.

Zadeh, konsere özel repertuvar hazırladığını ve konuşmaktansa çalmayı tercih ettiğini söyledi.

Uzak Doğu halk müziğini caz ile harmanlayarak, klasik Batı müziği tarzında yorumlayan sanatçıya konserde basta Ralf Cetto, vurmalılarda Simon Zimbardo eşlik etti.

Konserin bir bölümünde sanatçı, oğlu Ramız Han'ı da sahneye davet etti. Annesinin sevilen bestelerini icra eden Ramız Han'ın performansı izleyicilerden beğeni aldı.

Sanatçının hayranları yağmur yağmasına rağmen Zadeh'e şarkılarında alkış tutarak destek oldu.

Fusion ve caz türündeki eserleriyle dünya çapında tanınan ve güçlü sesiyle de dikkati çeken Aziza Mustafa Zadeh, kendi adını taşıyan ilk albümünü 1991'de yayımladı.

Zadeh, 1993'te "Always" adlı ikinci albümünü çıkardı. Bir yıl sonra Phono Akademi Ödülü, Echo Müzik Ödülü ve Washington'da düzenlenen Thelonious Monk Piyano Yarışması'nda birincilik ödüllerini kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Aziza Mustafa Zadeh, Harbiye'de müzikseverlerle buluştu - Son Dakika

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