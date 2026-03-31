Azomureş'te İşten Çıkarmalara Karşı Gösteri
Azomureş'te İşten Çıkarmalara Karşı Gösteri

31.03.2026 16:51
Azomureş işçileri, toplu işten çıkarmalara karşı hükümetin fabrika devralmasını talep etti.

Romanya'nın en büyük gübre üreticilerinden Azomureş'teki toplu işten çıkartma sürecine karşı çıkan yüzlerce işçi gösteri düzenledi.

Romanya Ulusal Haber Ajansı (AGERPRES), fabrikanın bulunduğu Targu Mureş kentindeki valilik binası önünde toplanan yüzlerce Azomureş çalışanının yüzde 95'inin işten çıkartılma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çekerek, çalışanların devletin fabrikayı devralması talebinde bulunduklarını belirtti.

"Alternativa 2002" Sendikası Başkanı Emil Almaşan, yaptığı açıklamada, Romanya hükümetinin bir buçuk yıldır Azomureş'i devralma yönünde söylemlerde bulunduğunu ancak somut adım atılmadığını kaydederek, "Fabrika, toplu işten çıkartma sürecini başlattı. 1 Mayıs'tan itibaren her birimiz için ihbar süresi başlıyor." dedi."

Hükümete gerekli adımları atması çağrısında bulunduklarını aktaran Almaşan, talepleri yerine gelmezse gösterilerini başkent Bükreş'te de sürdüreceklerini söyledi.

Romanya Ulusal Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu Kalin Orlando Coci? de mevcut durumdan sadece çalışanların değil, gübre stoklarının azalması nedeniyle ülke tarımının da zarar göreceğine işaret etti.

AB artan gübre fiyatlarına karşı eylem planı hazırlıyor

Bu arada Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Tarımdan Sorumlu Üyesi Christophe Hansen, artan gübre fiyatlarının ve Orta Doğu'daki gelişmelerin tarım sektörünü ciddi şekilde etkilediğini belirtmiş, yeni önlemler üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Hansen, AB üyesi ülkelerin tarım bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği bir toplantı bitiminde gübre fiyatlarında 2020'den 2025'e kadar yüzde 60'lık bir artış yaşandığını açıklamıştı.

Orta Doğu'daki savaş durumun ciddiyetini daha da artırdığını belirten Hansen, "AB Komisyonu, ilkbaharın ilerleyen dönemlerinde açıklanacak bir gübre eylem planı üzerinde yoğun şekilde çalışıyor. Bu kapsamda gübre konusunda 13 Nisan'da paydaşlarla acil bir üst düzey toplantı düzenleyeceğiz." demişti.

Kaynak: AA

