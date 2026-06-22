Baba ve Oğul Deniz Tehlikesiyle Yüzleşti - Son Dakika
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Baba ve Oğul Deniz Tehlikesiyle Yüzleşti

22.06.2026 10:02
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Arsin'de oğlunu kurtarmaya çalışan baba boğuldu, oğlu ise yoğun bakımda tedavi ediliyor.

Trabzon'un Arsin ilçesinde dün akıntıya kapılan oğlunu kurtarmak amacıyla girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren baba, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Dün ailesiyle ilçe sahiline giden 14 yaşındaki Yunus Emre Kurutçu, girdiği denizde akıntıya kapıldı.

Oğlunu kurtarmak için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren Fatih Kurutçu (45), çevredekiler tarafından sudan çıkarıldı.

Baba Kurutçu, tedavi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Yunus Emre Kurutçu'nun yoğun bakım ünitesindeki tedavisi ise sürüyor.

Kurutçu'nun naaşının Arsin ilçesine bağlı Başdurak Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: AA

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