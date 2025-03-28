Babacan: Ekonomi Sis Bombası Altında

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, "Demokrasimiz büyük bir saldırı altında. Hukuk ve adalet de büyük bir saldırı altında. Dolayısıyla ekonomi de şu anda büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Sayın Erdoğan, ekonominin ortasına büyük bir sis bombası bıraktı. Bu sis ortada olduğu sürece ekonomi canlanmaz, ekonomi hızlanmaz, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi mümkün olmaz. Sisi dağıtmanın yolu da hukuktur, adalettir, şeffaflıktır" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Sözcü TV'de katıldığı programda ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Babacan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Demokrasimiz büyük bir saldırı altında. Hukuk ve adalet de büyük bir saldırı altında. Dolayısıyla ekonomi de şu anda büyük bir saldırı altında ve bu saldırıda kullanılan mühimmat da sis bombasıdır. Sayın Erdoğan, ekonominin ortasına bıraktığı büyük bir sis bombasıdır. Bu sis ortada olduğu sürece ekonomi canlanmaz, ekonomi hızlanmaz, Türkiye'nin ekonomik sorunlarını çözmesi mümkün olmaz. Sisi dağıtmanın yolu da nedir; hukuktur, adalettir, şeffaflıktır ve gerçekten Türkiye'yi demokrat bir zihinle yönetmektir. Bunlar yapamadı ama inşallah gün gelecek Türkiye'de bunlar olacak ve büyük ve güzel ülkemizden, Türkiye'mizden asla umudumuzu kesmeyeceğiz. Rahat olalım ama rehavet içinde olmayalım, demokrasi mücadelesinden de asla asla vazgeçmeyelim.

"Bu korkuyla yayın yapan basına özgür basın diyemezsiniz"

Özgür basın nasıl olacak? Bundan sonraki tehdit para, kapatma cezası değil. 'Tekrar ederseniz lisansınızı iptal ederim' diyor. Bundan sonra ne olacak? Bütün bu kanallarda çalışan genel yayın yönetmeninden muhabirine kadar 'aman dikkat edelim, susalım, Erdoğan'ın kafasını bozmayalım' korkusuyla yayın yapacaklar. Bu korkuyla yayın yapan basına özgür basın diyemezsiniz ki. Her basın kuruluşunda kendinize güzellemeler yapan, patlamış ekonomiyi, yere vuran ekonomiyi güzel gösteren medya gerçek medya değildir ki, o medya vatandaşa doğru bilgi veremez hükümeti sürekli alkışlayan medyadır. O medyadan yeterince var zaten, yetmiyor mu ya? Daha ne istiyorsunuz? Sebep korku. İktidarı kaybetme korkusu. Çünkü başarı üretimiyorlar."