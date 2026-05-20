Babacan, Tsinghua Finans Forumu'na Davet Edildi

20.05.2026 10:09
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu'na konuşmacı olarak davet edildi.

(ANKARA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, dünyanın yeni ekonomik düzeninin konuşulduğu prestijli Ekonomi Forumu Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu'na Türkiye'den davet edilen tek isim oldu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çin'in en saygın üniversitelerinden biri olan Tsinghua University bünyesindeki PBC School of Finance tarafından düzenlenen prestijli "2026 Tsinghua PBCSF Küresel Finans Forumu"na Türkiye'den davet edilen tek isim oldu.

TRUMP'IN ARDINDAN ÖNEMLİ ZİRVE

PBCSF Küresel Finans Forumu, ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyaretinin ardından dünya finans sisteminin geleceğinin tartışıldığı önemli bir zirve olarak değerlendiriliyor. Babacan'ın konuşmacı olacağı zirvede; küresel finans sisteminin geleceği, ABD-Çin rekabeti, yapay zeka ekonomisi, çok kutuplu dünya düzeni ve jeopolitik dönüşümler gibi başlıklar ele alınacak.

Çin'deki foruma aralarında NOBEL ödülü ekonomistler, merkez bankası başkanları, uluslararası şirketlerin üst düzey yöneticileri ve  akademisyenlerin de aralarında bulunduğu isimler katılıyor.

İKİ YILDA ÇOK SAYIDA ÜLKEYE DAVET EDİLDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 2024 yılında da Çin'deki uluslararası bir toplantıya konuşmacı olarak davet edilmişti. Babacan son iki yıldır Rusya'daki St Petersburg Ekonomi Forumu ile birlikte; Yunanistan, Rusya, Finlandiya, İsviçre, İngiltere ve Almanya'da ekonomi ve dış politika konulu toplantılara katıldı.

Kaynak: ANKA

