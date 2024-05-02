Babaeski'de Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Babaeski'de Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Babaeski\'de Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti

Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Tarık Bozan'ın kullandığı otomobil bariyere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye, polis ve sağlık ekipleri, Bozan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bozan'ın cenazesi Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

02.05.2024 09:43  Güncelleme: 09:45
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Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bariyere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Tarık Bozan'ın (39) kullandığı 61 TA 922 plakalı otomobil, Çayırlık mevkisinde kontrolden çıkarak bariyere çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Bozan'ın kaza yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından Bozan'ın cenazesi, Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Babaeski'de Otomobil Bariyere Çarptı: Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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