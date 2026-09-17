BADAM’dan Keçiören’de bağımlılıkla mücadele için saha çalışması - Son Dakika
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BADAM’dan Keçiören’de bağımlılıkla mücadele için saha çalışması

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BADAM’dan Keçiören’de bağımlılıkla mücadele için saha çalışması
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Keçiören Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM), bağımlılığın önlenmesi, farkındalığın artırılması ve erken müdahalenin desteklenmesi amacıyla ilçe genelinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

(ANKARA) - Keçiören Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Bağımlılıkta Danışmanlık ve Rehberlik Merkezi (BADAM), bağımlılığın önlenmesi, farkındalığın artırılması ve erken müdahalenin desteklenmesi amacıyla ilçe genelinde bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Keçiören Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren BADAM, bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçe genelinde bilgilendirme ve farkındalık çalışmalarını sürdürüyor. Bağımlılıkla mücadelede tedavi süreçlerinin yanı sıra önleme, bilinçlendirme, farkındalık ve erken müdahalenin önemine dikkati çeken BADAM, vatandaşları bağımlılık konusunda bilinçlendirmek ve ihtiyaç duyan bireyleri doğru destek mekanizmalarına yönlendirmek amacıyla saha çalışması gerçekleştirdi.

BADAM'IN HİZMETLERİ VATANDAŞLARA ANLATILDI

Toplumun daha geniş kesimlerine ulaşmayı hedefleyen saha çalışmaları kapsamında bağımlılığın önlenmesi, erken farkındalığın artırılması, bağımlılık riski taşıyan bireylerin ve yakınlarının profesyonel destek hizmetlerinden haberdar edilmesi ve koruyucu-önleyici çalışmaların yaygınlaştırılması amacıyla Keçiören Belediyesi'ne bağlı Keçiören Belediyesi Sanat ve Meslek Edindirme Kursları (KEÇMEK), Keçiören Belediyesi Eğitime Destek Merkezleri (KEDEM), gün evleri ve kütüphaneler ziyaret edildi.

Ziyaretlerde, BADAM'ın çalışma alanları ile sunduğu danışmanlık ve rehberlik hizmetlerine ilişkin kurum çalışanlarına ve vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca, merkezin hizmetlerini tanıtan bilgilendirici broşürler, vatandaşların kolaylıkla ulaşabilmesi amacıyla ziyaret edilen noktalara bırakıldı.

ECZANELERE BİLGİLENDİRME ZİYARETİ YAPILDI

Saha çalışmasının bir diğer ayağında ise Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde bulunan eczaneler ziyaret edildi. Eczane çalışanlarına BADAM'ın faaliyetleri ve sunduğu hizmetlere ilişkin bilgi verilirken, bağımlılıkla mücadelede toplumun farklı kesimlerine ulaşmanın ve ihtiyaç duyan bireylerin doğru destek mekanizmalarına yönlendirilmesinin önemi aktarıldı. Ziyaretler kapsamında BADAM'ı ve merkezin sunduğu danışmanlık ve rehberlik hizmetlerini tanıtan bilgilendirici broşürler eczanelere bırakıldı.

Kaynak: ANKA
KeçiörenGüncelSon Dakika

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