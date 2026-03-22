BAE'den, helikopter kazası nedeniyle Türkiye ve Katar'a taziye

Üye Girişi
Son Dakika Logo

22.03.2026 15:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar'daki helikopter kazasında şehit olan 6 kişi için Katar ve Türkiye'ye taziye dileklerini iletti.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "rutin bir görev sırasında teknik bir arıza nedeniyle Katar kara sularında bir helikopterin düşmesi sonucu altı kişinin şehit düşmesi nedeniyle Katar ve Türkiye'yle dayanışma içerisinde olduğunu belirterek en içten taziye dileklerini ilettiği" ifade edildi.

Açıklamada, BAE'nin bu elim kazada Katar ve Türk silahlı kuvvetlerinden şehit olanların yakınları ve ailelerine; Katar hükümeti ve halkı ile Türk hükümeti ve halkına en içten başsağlığı dileklerini ilettiği aktarıldı.

Katar İçişleri Bakanlığı, bu sabah rutin görevi sırasında teknik arıza nedeniyle ülke kara sularına düşen askeri helikopterdeki 7 kişiden 6'sının cansız bedenine ulaşıldığını açıklamıştı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Katar'da düşen helikopterde bulunan 4 Katar Silahlı Kuvvetleri ve 1 Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile 2 ASELSAN teknisyeninin şehit olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Helikopter, Güvenlik, Türkiye, Savunma, Güncel, Katar, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2026 15:20:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.