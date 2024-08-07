BAE, Sudan'daki kıtlık tehlikesi ve iç savaş için acil insani müdahale çağrısı yaptı

Güncel

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında bir yılı aşkındır iç savaşın yaşandığı Sudan'da, "kıtlık tehlikesi nedeniyle ve savaşın sona ermesi için acil insani müdahale" çağrısında bulundu.

BAE Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 25 milyondan fazla Sudan vatandaşını etkileyen ciddi gıda güvensizliği yaşandığı ve ülkenin batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin bazı kısımlarında özellikle de yarım milyondan fazla yerinden edilmiş Sudanlıyı ağırlayan Zemzem Mülteci Kampı ile Ebu Şok ve Selam kamplarındaki kıtlık tehlikesinden derin endişe duyulduğu belirtildi.

"Sudan'daki insani krizin, ateşkesin sağlanmasına yardımcı olan ve insani yardımın hızlı bir şekilde ulaştırılmasını kolaylaştıran bir acil durum müdahalesi gerektirdiği" vurgulanan açıklamada, "kıtlığın bir savaş silahı olarak kullanılmasının" kınandığı ifade edildi.

Açıklamada, BAE, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini Sudan'daki felaketle yüzleşmek için mevcut tüm araçları kullanmaya çağırdı.

Ülkenin batısındaki eyaletlere insani yardımların ulaştırılması hususunda merkez konumundaki kritik Faşir kentinin çevresinde, uluslararası toplumun uyarılarına rağmen, 10 Mayıs 2024'ten bu yana ordu ile HDK güçleri arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 3 Ağustos'ta, Kuzey Darfur eyaletinin başkenti Faşir'de yerinden edilmiş insanların kaldığı Zemzem kampında kıtlığın yayıldığını duyurmuştu.

Sudan'daki iç savaş

Sudan'da 30 yıl süren Ömer el Beşir iktidarının halk ayaklanmasıyla devrilmesi sonrası sivillerin katılımıyla oluşturulan hükümete karşı ortak darbe yapan ordu ve HDK arasındaki güç mücadelesi, 16 aydır devam ediyor.

Nisan 2023 ortasında başlayan ve Sudan'ın çoğu eyaletinde devam eden savaşta ordu, kuzey ve doğudaki eyaletlerde hakimiyetini sürdürürken HDK'nin, batı ve güney eyaletlerinde etkili olduğu görülüyor.

Savaşın bitirilmesi için başlatılan Suudi Arabistan ve ABD arabuluculuğundaki Cidde görüşmeleri, Mısır'ın öncülük ettiği Sudan'a komşu ülkeler barış girişimi, Doğu Afrika'da Hükümetlerarası Kalkınma Otoritesi'nin çabaları ve Bahreyn'in başkenti Manama'da yapılan görüşmeler sonuçsuz kalmıştı.

Birleşmiş Milletlere göre, dünyanın en büyük yerinden edilme ve açlık krizinin yaşandığı Sudan'daki çatışmalar sonucu 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 10 milyon kişi yerinden edildi ve 25 milyondan fazla kişi insani yardıma muhtaç durumda.