Bafra Belediyesi araç filosuna yüzde 100 elektrikli kompakt yol süpürme aracı kazandırıldı.

Temizlik hizmetlerinde verimliliği artırmak ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansının hibe desteğiyle temin edilen yeni nesil yol süpürme aracı hizmete alındı.

Tamamen elektrikli motoru, 750 litre kapasitesi ve belden kırmalı tasarımıyla dar sokaklar ile yoğun şehir trafiğinde kullanım imkanı sunan araç, geri dönüşümlü su sistemi ve sessiz çalışma özelliğiyle dikkati çekiyor.

Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, çevreyi koruyan ve kaynakları verimli kullanan yatırımlarla çalışmalara devam ettiklerini belirterek,

"Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Türkiye Çevre Ajansının hibe desteğiyle temin ettiğimiz 1 adet elektrikli yol süpürme aracını araç filomuza kazandırarak ilçemizin hizmetine sunduk. Bafra'mıza ve hemşehrilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.