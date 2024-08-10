Bafra'da çalıntı araçlara değişiklik yapmaktan hükümlü yakalandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde çalıntı ve hacizli yakalamalı araçlara "change" yapmaktan hakkında 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurduğu suç örgütü ile çalıntı araçları "change" yaparak satmaktan hakkında 18 yıl 3 ay hapis cezası bulunan O.K'yı yakalamak için çalışma yürüttü.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu belirlenen adrese operasyon düzenleyerek hükümlüyü yakaladı.

Çıkarıldığı hakimlikçe cezası yüzüne okunarak cezaevine gönderilen hükümlünün farklı suçlardan da 13 ayrı aranma kaydının olduğu öğrenildi.