Samsun'un Bafra ilçesinde devrilen elektrikli bisikletin kadın sürücüsü ağır yaralandı.
Yaka Mahallesi İshaklı Caddesi'nde, 69 yaşındaki Sıddıka Salman'ın kullandığı üç tekerlekli elektrikli bisiklet devrilerek, ışıklarda bekleyen araca çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Elektrikli Bisiklet Devrildi: Kadın Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?