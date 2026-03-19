Samsun'un Bafra ilçesinde tel çite çarpıp tarlaya giren otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.Y. (49) yönetimindeki 55 HE 601 plakalı otomobil, Kolay Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki tel çite çarpıp tarlaya girdi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan A.Y. (40) ve M.Y. (23), sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?