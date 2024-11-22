Samsun'un Bafra ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
Erdem Enes'in (20) kullandığı 55 AOT 014 plakalı motosiklet, Tabakhane Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Başar'a (24) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan Enes ile Başar, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı - Son Dakika
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