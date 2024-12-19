Samsun'un Bafra ilçesinde narkotik ve asayiş uygulamalarında 2 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, gerçekleştirilen narkotik ve asayiş uygulamasında, iki şüpheli üzerinde arama yapıldı.
Aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında adli süreç başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Narkotik Operasyonu: 2 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi - Son Dakika
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