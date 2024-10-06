Bafra'da Sokak Ortasında Cinayet: Zanlı Tutuklandı

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Samsun'un Bafra ilçesinde, sokakta silahla genci öldüren zanlı tutuklandı.

İddiaya göre, Tütüncüler 2. Sokak'ta bulunan bir grup gence, dün gece gürültü yaptıkları gerekçesiyle Sabit Y. (63) tarafından tabancayla ateş edildi.

Açılan ateş sonucu gruptaki Ergün Mehmetcan Duman'ın (22) göğsüne mermi isabet etti.

Ağır yaralanan Ergün Mehmetcan Duman, özel araçla götürüldüğü Bafra Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, alkollü olduğu öne sürülen Sabit Y'yi olayda kullandığı silahla evinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünün ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheliye adliyeye getirilişi sırasında çelik yelek giydirildi.