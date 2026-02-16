Bafra'da Ticari Araç Sulama Kanalına Devrildi - Son Dakika
Bafra'da Ticari Araç Sulama Kanalına Devrildi

16.02.2026 19:38
Bafra'da hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 62 yaşındaki sürücü yaralandı.

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

S.T. (62) yönetimindeki 55 ABG 163 plakalı hafif ticari araç, Karpuzlu Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrildi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA

