Bafra'da Ticari Araç Sulama Kanalına Devrildi

Samsun'un Bafra ilçesinde sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
S.T. (62) yönetimindeki 55 ABG 163 plakalı hafif ticari araç, Karpuzlu Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybederek sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
