Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Samsun'un Bafra ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda, ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda 319 gram kokain ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.A. (31) ve İ.K. (29) isimli şüpheliler gözaltına alındı.

15.03.2024 08:17  Güncelleme: 08:18
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Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu imalatı ve satışı yapanların yakalanması amacıyla, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, ev ve araçlarda yapılan aramada 319 gram kokain ele geçirildi.

Olayla ilgili A.A. (31) ve İ.K. (29) gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Samsun Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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