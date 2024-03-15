Samsun Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Eylem Tok'un oğlu ve arkadaşlarından skandal hareket! Ambulans çağırmayıp küfürlü video çekmişler

Türkiye İstanbul'da ehliyetsiz araç kullanarak bir kişinin ölümüne neden olan 17 yaşındaki T.C. ve kendisini kaçıran annesi Eylem Tok'un ABD'de çekilen fotoğraflarını konuşurken internete düşen yeni bir video büyük ses getirdi. T.C. ve arkadaşlarının kaza sonrasında ambulans çağırmak yerine "Böyle şansı s…" diye video çektikleri ortaya çıktı.