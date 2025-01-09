Bafra\'da Uyuşturucu ve Silah Operasyonu

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Samsun'un Bafra ilçesinde uyuşturucu ve silah operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede yapılan operasyon kapsamında, şüpheliler C.C. (31) ve F.G.'nin (34) üzerlerinde, araçlarında ve ikametlerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda, 47 gram esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 49 adet fişek ele geçirildi.

Şüphelilerden F.G. gözaltına alındı.