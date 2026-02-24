Bağcılar Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor - Son Dakika
Bağcılar Belediyesi Ramazan'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor

Bağcılar Belediyesi Ramazan\'da İhtiyaç Sahiplerine Yardımda Bulunuyor
24.02.2026 13:10
Bağcılar Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve alışveriş desteği sağlıyor.

Bağcılar Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere yardımda bulunuyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her sene olduğu gibi bu sene de kültürel etkinliklerden ibadethanelerin temizliğine kadar her türlü alanda çalışmalarını yapan Bağcılar Belediyesi, sosyal yardımlarını da artırarak sürdürüyor.

Bu kapsamda ilçe sakinlerinden yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara destek veren belediye, yaklaşık 5 bin aileye sosyal market üzerinden alışveriş imkanı sağlıyor. Ayrıca, ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi ve alışveriş kartı dağıtımı yapılıyor.

Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin katkılarıyla da 1500 yetim çocuğa giyim kartı hediye edilmesi planlanıyor.

Bu yıl ramazan ayıyla birlikte Bağcılar'daki aşevi de faaliyete geçti. Mahmutbey Mahallesinde bulunan 2 katlı aşevinde, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı ile Kızılay işbirliğiyle yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretiliyor.

İftar ve sahur yemekleri de bu sene ilk kez aşevi üzerinden belediye ekiplerince vatandaşların evlerine teslim ediliyor. Böylece 1000 kişiye her gün iftar ve sahur olmak üzere toplam 60 bin öğün yemek ulaştırılması hedefleniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını belirterek, "Ramazan, birlik, beraberlik ve dayanışma ayı. Bu ayda sosyal yardımlarımızı artırdık. Elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimizin ve yalnız yaşayan yaşlılarımızın yanında oluyor, onlara maddi ve manevi desteğimizi esirgemiyoruz. Ramazanın manevi atmosferini komşularımızla birlikte yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Bağcılar Belediyesi, Yerel Haberler, Alışveriş, Güncel, Son Dakika

