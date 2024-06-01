Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası - Son Dakika
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Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası

Bağcılar\'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Basın Ekspres Yolu'nda bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine harekete geçti. Sürücüye, emniyet şeridini kullanmamak, geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek, saygısızca araç kullanmak ve sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak maddelerinden toplam 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

01.06.2024 23:03
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Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Basın Ekspres Yolu'nda bir aracın ambulansa yol vermediği görüntülerin sosyal medya platformlarında yer alması üzerine harekete geçti.

Araç plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü M.A.A. yakalandı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "geçiş üstünlüğü olan araçlara yol vermemek", "saygısızca araç kullanmak" ve "sürücü belgesi geri alındığı halde araç kullanmak" maddelerinden toplam 20 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da ambulansa yol vermeyen sürücüye 20 bin 796 lira idari para cezası - Son Dakika
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