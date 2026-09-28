Bağcılar'da aranan 7 şüpheli yakalandı, cezaları toplam 61 yıl 32 ay - Son Dakika
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Bağcılar'da aranan 7 şüpheli yakalandı, cezaları toplam 61 yıl 32 ay

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Bağcılar\'da aranan 7 şüpheli yakalandı, cezaları toplam 61 yıl 32 ay
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Bağcılar'da aranan şüphelilere yönelik operasyonda haklarında kesinleşmiş toplam 61 yıl 32 ay hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı. Mahmutbey'deki baskında 2 tabanca, 20 fişek ve 1 balistik yelek ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

BAĞCILAR'da çeşitli suçlardan aranan şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş toplam 61 yıl 32 ay hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı.

Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü 27 Eylül Pazar günü aranan şüphelilere yönelik çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri Mahmutbey Mahallesi'nde belirlenen bir eve operasyon düzenlendi. Baskında, 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' ve 'Ateşli silahlar ve bıçaklar hakkındaki kanununa muhalefet' suçlarından 11 yıl 1 ay aranma kaydı bulunan M.A. (26) ile 'Hırsızlık' ve 'Uyuşturucu kullanma' suçlarından 7 yıl 1 ay aranması olan S.N. (42) gözaltına alındı Yapılan aramalarda 2 tabanca, 20 fişek ve 1 balistik yelek ele geçirildi.

TOPLAM 61 YIL 32 AY HAPİS CEZASI

İlçede sürdürülen eş zamanlı çalışmalarda ise hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 şüpheli daha yakalandı. R.A. (37) 'Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılması ve hırsızlık' suçlarından 9 yıl 9 ay, E.S. (53) 'Güveni kötüye kullanma ve dolandırıcılık' suçlarından 13 yıl 9 ay, B.E. (31) 'Hırsızlık' 'Mala zarar verme ve kasten yaralama' suçlarından 12 yıl 6 ay, A.T. 23 ayrı 'Dolandırıcılık' suçundan 5 yıl 4 ay, B.G., 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 27 Eylül pazar günü adliyeye sevk edilen R.A., B.G., A.T., E.S. ve B.E. çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahmutbey'deki evde silah ve balistik yelekle yakalanan M.A. ve S.N.'nin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA
MahmutbeyBağcılarGüvenlik3. SayfaGüncelSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Bağcılar'da aranan 7 şüpheli yakalandı, cezaları toplam 61 yıl 32 ay - Son Dakika
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