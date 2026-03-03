Bağcılar'da Çocuklara Özel Ramazan Etkinlikleri - Son Dakika
Bağcılar'da Çocuklara Özel Ramazan Etkinlikleri

03.03.2026 13:19
Bağcılar Belediyesi, çocuklara yönelik eğlenceli ve eğitici ramazan etkinlikleri düzenliyor.

Bağcılar Belediyesince düzenlenen ramazan etkinliklerinde çocuklar, geleneksel gösteriler ve eğitici aktivitelerle hem eğleniyor hem de ramazanın manevi atmosferini öğreniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan etkinliklerinin düzenlendiği belediye binası ve çevresi ramazan ayının manevi atmosferini yansıtan simgelerle ve ışıklarla süslendi.

Program için gelen davetliler, ışık tünelinden geçerek alana girerken, alanda çocukları, Nasrettin Hoca ve Keloğlan maskotları karşılıyor. Minikler kendileri için hazırlanan oyun parkında vakit geçirebiliyor.

Stantlarda ise kara kalem portre çizimi ve kaligrafiyle isim yazdırma gibi eğitici aktivitelerin yer aldığı etkinlik alanında, çocuklara yönelik müzikli drama oyunları, kukla gösterisi, orta oyunu, Karagöz-Hacivat tiyatrosu, sihirbaz gösterisi gibi aktiviteler yapılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, ramazanın manevi atmosferini yaşatmak amacıyla çocuklara özel etkinlikler düzenlediklerini kaydetti.

Yıldız, "Çocuklarımızın ramazan ayını dolu dolu yaşamaları için gayret gösteriyoruz. Hazırladığımız programlarla hem eğleniyorlar hem de ramazanın paylaşma, birlik ve beraberlik ruhunu öğreniyorlar. Geleneksel değerlerimizi en iyi şekilde aktarmak için bu tür programları sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

