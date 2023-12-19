Bağdat Caddesi\'nde protesto yapan kadına yurtdışı çıkış yasağı

BAĞDAT CADDESİ'NDE PROTESTOLARIYLA DİKKAT ÇEKEN KADINA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydınalp, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Melisa Yaren Aydınalp 10 Aralık Pazar günü Bağdat Caddesinde pankartlı protesto gösterisi yaptı. Protesto esnasında bir kişi Aydınalp'e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

"PROTESTO HAKKIMI KULLANDIM"

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.