 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bağdat Caddesi'nde protesto yapan kadına yurtdışı çıkış yasağı - Son Dakika
Üye Girişi

Bağdat Caddesi'nde protesto yapan kadına yurtdışı çıkış yasağı

Bağdat Caddesi'nde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp gözaltına alındı. Aydınalp, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı. Aydınalp, protesto hakkını kullandığını belirterek tedbirin reddedilmesini talep etti.

19.12.2023 - 19:23,
Abone Ol

BAĞDAT CADDESİ'NDE PROTESTOLARIYLA DİKKAT ÇEKEN KADINA YURTDIŞI ÇIKIŞ YASAĞI

Oğuzhan UYSAL/İSTANBUL, (DHA) - KADIKÖY Bağdat Caddesinde pankartlı protesto yapan Melisa Yaren Aydınalp gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Aydınalp, yurtdışı çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Melisa Yaren Aydınalp 10 Aralık Pazar günü Bağdat Caddesinde pankartlı protesto gösterisi yaptı. Protesto esnasında bir kişi Aydınalp'e tepki göstererek elindeki pankartı yırttı. Pankartın yırtılmasının ardından ikili arasında sözlü tartışma yaşandı. Olay sonrasında Melisa Yaren Aydınalp hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan Aydınalp, Kartal'daki Anadolu Adliyesine getirildi. "Hayasızca hareketlerde bulunma" suçundan hakimliğe sevk edilen Aydınalp yurtdışı çıkış yasağı ve 3 ay boyunca Pazartesi ve Perşembe günleri en yakın kolluk birimine imza atma şartıyla serbest bırakıldı.

"PROTESTO HAKKIMI KULLANDIM"

Melisa Yaren Aydınalp hakimlikteki sorgusunda, "Sormuş olduğunuz görüntülerdeki kişi benim. Elimde 'Memelere özgürlük' yazan bir pankartla protesto hakkımı kullanmak için yürüyüş yapıyordum. Bu esnada arkadaşım da beni çekiyordu. Vücudumun herhangi bir mahrem yeri açıkta değildi. Hayasızca bir hareketim olmadı. Ne zaman bu şekilde normal kıyafetlerimle de yürüyüş yapsam gözaltına alınıyorum. Bu durum benim eğitim öğretim hayatımı da aksatıyor. Hakkımda istenen tedbirin reddine karar verilmesini talep ediyorum. Sürekli aynı şeyi yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Bağdat Caddesi\'nde protesto yapan kadına yurtdışı çıkış yasağı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bağdat, DHA, Adliye, Soruşturma, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat Caddesi'nde protesto yapan kadına yurtdışı çıkış yasağı - Son Dakika


19:19
Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35
MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15
Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57
Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:45
Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:43
Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:39
İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var

Son Dakika
19:19 Doğum yapan kadın bebeğini banyo penceresinden attı
18:35 MİT, DEAŞ'ın sözde Şam idari ve mali sorumlusu Huzeyfe El Muri'yi Mersin'de yakaladı
18:15 Veda mektubu bırakıp intihar eden uzman çavuş, baskı mı gördü? Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
17:57 Sahalarda görmek istediğimiz hareketler bunlar! Süper Lig hakemlerine çiçek verildi
17:43 Bakan Tekin'den Tevfik Göksu'ya: Yanlışlıkla büyükşehir belediye başkanımız diyecektim az daha
17:45 Komşuların odaya kilitledikleri hırsız, elini kolunu sallayarak kaçtı
17:39 İzlanda'da yanardağ patlaması! Lavlardan kaçmayıp yanına kadar gittiler
17:37 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında 4 isim var
17:30 Husiler, Kızıldenizde İsrail hedeflerini vurmaya devam edeceklerini açıkladı
17:30 Adana'da özçekim yapmak isteyen kadına tren çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2023 20:40:07. #1.13#
SON DAKİKA: Bağdat Caddesi'nde protesto yapan kadına yurtdışı çıkış yasağı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement