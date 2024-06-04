Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı

Güncel

BAĞDAT, 4 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca protestocu, iki ABD restoranına baskın düzenleyerek maddi hasara neden oldu.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, öfkeli protestocuların Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi'nde bulunan bir KFC restoranına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasının ardından dağıldıklarını söyledi.

Kaynak ayrıca Cedriye mahallesindeki Chili House ve Lee's restoranlarının da saldırıya uğradığını, masa ve sandalyelerin protestocular tarafından parçalandığını belirtti.

Kaynak, Irak güvenlik güçlerinin iki mahalledeki kuvvetlerini güçlendirdiğini ve şu anda durumun kontrol altında olduğunu sözlerine ekledi.

Olaylar KFC, Chili House ve Lee's restoranları ile Amerikan ve İngiliz şirketlerinin Bağdat'taki şubelerini hedef alan benzer saldırılardan birkaç gün sonra meydana geldi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, yerel gözlemciler hedef alınan şirketlerin İsrail'i destekleyen ülkelerin temsilcisi gibi görülmüş olabileceğine ve olayların Gazze'de devam eden çatışmalarla ilişkilendirilebileceğine işaret ediyor.