Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı - Son Dakika
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Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı

Bağdat'ta onlarca protestocu, iki ABD restoranına baskın düzenleyerek maddi hasara neden oldu. Protestocuların KFC, Chili House ve Lee's restoranlarına saldırdığı ve masa ve sandalyeleri parçaladığı belirtildi. Güvenlik güçleri olaylara müdahale etti ve durum kontrol altına alındı. Saldırıların sebebi henüz bilinmezken, İsrail'i destekleyen ülkelerin temsilcisi olarak görülen şirketlerin hedef alınmış olabileceği ve olayların Gazze'deki çatışmalarla ilişkili olabileceği düşünülüyor.

04.06.2024 13:05
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BAĞDAT, 4 Haziran (Xinhua) -- Irak'ın başkenti Bağdat'ta onlarca protestocu, iki ABD restoranına baskın düzenleyerek maddi hasara neden oldu.

Adının gizli kalması koşuluyla Xinhua'ya bilgi veren Irak İçişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, öfkeli protestocuların Pazartesi günü akşam saatlerinde Bağdat'ın doğusundaki Filistin Caddesi'nde bulunan bir KFC restoranına baskın düzenlediğini ve güvenlik güçlerinin havaya ateş açmasının ardından dağıldıklarını söyledi.

Kaynak ayrıca Cedriye mahallesindeki Chili House ve Lee's restoranlarının da saldırıya uğradığını, masa ve sandalyelerin protestocular tarafından parçalandığını belirtti.

Kaynak, Irak güvenlik güçlerinin iki mahalledeki kuvvetlerini güçlendirdiğini ve şu anda durumun kontrol altında olduğunu sözlerine ekledi.

Olaylar KFC, Chili House ve Lee's restoranları ile Amerikan ve İngiliz şirketlerinin Bağdat'taki şubelerini hedef alan benzer saldırılardan birkaç gün sonra meydana geldi.

Saldırıların sorumluluğunu henüz üstlenen olmazken, yerel gözlemciler hedef alınan şirketlerin İsrail'i destekleyen ülkelerin temsilcisi gibi görülmüş olabileceğine ve olayların Gazze'de devam eden çatışmalarla ilişkilendirilebileceğine işaret ediyor.

Kaynak: Xinhua

İsrail, Bağdat, Gazze, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağdat'ta Protestocular ABD Restoranlarına Saldırdı - Son Dakika

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