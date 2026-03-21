Bağdat'taki ABD Üssünde Yangın

Irak'ın başkenti Bağdat'ta saldırı düzenlenen ABD askeri üssünde yangın çıktığı belirtildi.
Irak yerel basınına göre, Uluslararası Bağdat Havalimanı'ndaki Victoria askeri üssüne saldırı düzenlendi.
Üste çıkan yangının görüntüleri sosyal medyada yer aldı.
Irak makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
