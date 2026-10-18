Bağdat'taki İİT toplantısında Irak, İran ve Körfez ülkeleri için 6+1 görüşme önerdi - Son Dakika
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Bağdat'taki İİT toplantısında Irak, İran ve Körfez ülkeleri için 6+1 görüşme önerdi

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İİT Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. Toplantısı, 55 ülkenin katılımıyla Bağdat'ta tamamlandı. Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İran ve Körfez ülkelerini Bağdat'ta 6+1 formatında buluşturmak için çalıştıklarını, toplantıya 22 dışişleri bakanının katıldığını söyledi.

Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Dışişleri Bakanları Konseyinin 52. Toplantısı'nın tamamlandığını bildirerek, İran ve Körfez ülkeleri arasında Bağdat'ta bir görüşme düzenlemek için çalıştıklarını söyledi.

Hüseyin, toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında, başkent Bağdat'ın iki gün boyunca İİT üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarını ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Toplantının başarılı geçmesi için Irak hükümetinin gerekli lojistik hazırlıkları önceden tamamladığını ifade eden Hüseyin, bölgesel gerilimlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleştirilen toplantıda dönem başkanlığını Türkiye'den devraldıklarını kaydetti.

Hüseyin, toplantıya 55 ülkenin katıldığını, dışişleri bakanları düzeyindeki temsilin 22 bakanla gerçekleştiğini ve etkinliği 180 medya kuruluşunun takip ettiğini aktardı.

Filistin ve Kudüs öncelikli gündem oldu

Toplantının gündeminde Filistin meselesi ve Kudüs'ün öncelikli konular arasında yer aldığını belirten Hüseyin, Filistin'e insani yardımların ulaştırılması, yeniden imar çalışmaları ve Kudüs'ün korunmasının ele alındığını söyledi.

Hüseyin, görüşmelerde ayrıca bölgedeki krizlerin, Müslüman ülkelerin karşı karşıya olduğu sorunların ve terörle mücadelenin değerlendirildiğini ifade etti.

İran ile Körfez ülkelerini Bağdat'ta buluşturma girişimi

Bölge ülkelerini bir araya getirecek bir toplantı düzenlenmesi için çalışacaklarını kaydeden Hüseyin, "6+1" formatında bir toplantı önerdiklerini dile getirerek, "İran ve Körfez ülkeleri arasında Bağdat'ta bir görüşme düzenlemek için çalışıyoruz." dedi.

Hüseyin, bölge ülkelerinin gelişmelerden doğrudan etkilenen taraflar olarak çözüm girişimleri ortaya koyması gerektiğini vurgulayarak, İİT Genel Sekreteri'nin desteğiyle ilgili ülkelerle temas kuracaklarını ve olumlu sonuçlara ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bağdat'taki İİT toplantısında Irak, İran ve Körfez ülkeleri için 6+1 görüşme önerdi - Son Dakika
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