Bağımsız Türkiye Partisi Osmaniye'de Seçim Ofisi Açtı

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Biz 45 yaşında emekli olmuş dedelerin torunlarıyız, 55 yaşında emekli olmuş babaların çocuklarıyız. Biz ise 65 yaşında emekli olmayı bekliyoruz ve muhtemelen çocuklarımız 75 hatta 85 yaşında emekli edilip belki de hiç para alamayacaklar. Eğer bu kurdukları siyasi düzeneğe bir tekme atmazsanız, her geçen gün daha da açlığa, daha da yoksulluğa mahkum olacağız. Bu düzene bu seçimde tekme atıyoruz, hazır mıyız Osmaniye" dedi.

BTP Genel başkanı Hüseyin Baş, Osmaniye'de seçim ofisi açılışına katıldı. Hüseyin Baş'a, BTP Osmaniye Belediye Başkan adayı Alparslan Kaya da eşlik etti. Seçim otobüsü ile Osmaniye'yi dolaşarak vatandaşları selamlayan Hüseyin Baş, esnaf ziyareti de yaptı. Hüseyin Baş, seçim ofisi önünde toplanan partililere şu sözlerle seslendi:

"Hırsızlık olmasın istiyorsanız, yolsuzluk olmasın istiyorsanız, bütün ülkenin ve şehrinizin kaynakları sizin emrinize amade olsun istiyorsanız, çocuklarınızı yarının dünyasına, yarının Türkiye'sine hazırlamak ve rahat bir gelecekte yaşatmak istiyorsanız BTP adaylarına oy vereceksiniz. Osmaniye size, sizler de Osmaniye'ye emanetsiniz, sağ olun var olun. Türkiye'yi cadde cadde, sokak sokak, ilçe ilçe, il il geziyoruz ve karşılaştığımız tablo hep aynı; yokluğa, açlığa mahkummuşuz gibi sömürülen bir halka döndük. Şimdi sizler varsınız, biz varız ve bu yokluğa, açlığa ve sömürü düzenine dur diyeceğiz değerli Osmaniyeliler.

"BUNLARIN EMEKLİYE VERDİKLERİ PARAYI AVRUPA'DA ÇOCUKLARA HARÇLIK DİYE VERİYORLAR"

Belediye seçimlerinde zannediyoruz ki bize hizmet etsinler diye birilerini seçeceğiz. Yanlış! Şehrinizin rantını partilileri arasında paylaşsın diye sizin önünüze komiserler koyuyorlar ve sizden bekledikleri oyları alıp şehrinizin rantını pay edecekler. Türkiye yıllardan beri bu sistemde sömürülüyor. Bizim hakkımız olan parayı başkaları, aralarında pay ettiği için emeklim bugün 10 bin liraya talim ediyor. O 10 bin lira Avrupa'da çocuklara harçlık diye veriyorlar.

"BU DÜZENE BU SEÇİMDE TEKME ATIYORUZ"

Biz 45 yaşında emekli olmuş dedelerin torunlarıyız, 55 yaşında emekli olmuş babaların çocuklarıyız. Biz ise 65 yaşında emekli olmayı bekliyoruz ve muhtemelen çocuklarımız 75 hatta 85 yaşında emekli edilip belki de hiç para alamayacaklar. Eğer bu kurdukları siyasi düzeneğe bir tekme atmazsanız, her geçen gün daha da açlığa, daha da yoksulluğa mahkum olacağız. Bu düzene bu seçimde tekme atıyoruz, hazır mıyız Osmaniye?

"DEPREMDE EVİNİZ YIKILDI, ŞİMDİ SİZE EV SATIYORLAR"

Ben depremden hemen sonra Osmaniye'ye geldim, Hatay'a gittim, Kahramanmaraş'a gittim, Gaziantep'e gittim, Malatya'ya gittim. Ben buralara geldiğimde burada hükümet yoktu. Şahit misiniz? Biz geldik günler sonra hükümet geldi, şimdi de herkese hava atıyorlar, 'hepinize bir ev vereceğiz' diye. Evi size bedava mı veriyorlar? Hayır, parasını da alıp veriyorlar. Sizin ne suçunuz vardı o depremde de şimdi onun bedelini ödermişçesine o evlere para ödüyorsunuz? O depremde yıkılan evler Osmaniyelinin suçu muydu, Hataylının suçu muydu, Gazianteplinin suçu muydu, Malatyalının suçu muydu? O inşaatlara izin veren hükümetlerin ve belediyelerin suçuydu. Biz o hükümetleri, o belediyeleri destekledikçe yine göçük altında kalmaya mahkumuz. Göçük altından kafamızı çıkarıp, 'artık göçük altında kalmıyoruz' demenin vakti gelmiş ve de geçiyor arkadaşlar."