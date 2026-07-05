Bağımsızlık Günü Kutlamaları Fırtınaya Yenik Düştü - Son Dakika
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Bağımsızlık Günü Kutlamaları Fırtınaya Yenik Düştü

05.07.2026 05:01
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Washington DC'de 4 Temmuz kutlamaları şiddetli fırtına nedeniyle iptal edildi. Trump yine de konuşacak.

NEW ABD'nin başkenti Washington DC'de, ülkenin kuruluşunun 250. yılı ve 4 Temmuz Bağımsızlık Günü kutlamaları şiddetli fırtına nedeniyle yarıda kesildi.

Kutlamalar kapsamında Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan katılımcılar, şiddetli hava koşulları tehdidi nedeniyle Gizli Servis ve Ulusal Muhafızlar eşliğinde alandan uzaklaştırıldı.

Yetkililer, katılımcılara yakın binalarda sığınak aramaları konusunda teşvikte bulunurken, etkinlik çerçevesinde "Amerika'ya Selam" başlığı altında yapılacak hava gösterilerinin de iptal edildiği belirtildi.

-"Yağmurun 250. yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim"

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hava koşulları ne olursa olsun program çerçevesinde konuşmasını yapacağını duyurdu.

Trump, "Fırtınalar her duruma şans, ayrıca olayları biraz daha heyecanlı hale getirirler. Bekleyeceğiz, sabah saat 2.00 veya bir saat sonra olması fark etmez. Geçecek gibi görünüyor, her zaman geçer. Ne olursa olsun orada olacağım." dedi.

Gece geç saatlere kadar dışarıda kalsalar bile konuşmasını gerçekleştireceğini belirten Trump, "Yağmurun 250. yıl kutlamalarımızı engellemesine izin vermeyeceğim." ifadesini kullandı.

Trump'ın yerel saatle 22.00 civarında Ulusal Anıt Alanı'nda toplanan katılımcılara 4 Temmuz Bağımsızlık Günü nedeniyle konuşma yapması bekleniyordu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağımsızlık Günü Kutlamaları Fırtınaya Yenik Düştü - Son Dakika

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