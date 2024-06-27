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Bu kadar rahatlık ev sahibinde yok: Bahçe kapısını kırıp içeri giren yaban domuzları kamerada

ELAZIĞ - Elazığ merkeze bağlı Badempınarı köyünde bir evin bahçe kapısını kırarak içeri giren yaban domuzları, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Merkeze bağlı Badempınarı köyünde domuzlar, bir evin bahçesinin kapısını kırarak içeri girdi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde içeriye girdikten sonra yiyecek arayan iki yaban domuzunun bahçede bir süre dolaştığı görüldü. Yaban domuzları, bir süre sonra bahçeden çıkarak gözden kayboldu.