Bahçeli: 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir - Son Dakika
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Bahçeli: 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 17-25 Aralık sürecinin 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresi olduğunu belirtti. Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin varlık ve birlik remzi olduğunu vurguladı.

20.08.2024 15:46
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhur İttifakı'nın, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzi olduğunu belirtti.

"Küresel ekonomi-politik sistemin yeni baştan inşa edildiği, önümüzdeki bir yıllık süre zarfında iç kargaşa çıkma riski en yüksek ülke olarak Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin öz güvenidir" değerlendirmesinde bulunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü cumhur ile Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli, ittifakımızdır. Türkiye'miz üzerinde karanlık senaryolar yazan, nevzuhur kaos denklemleri kuran, tarih sahnesinde pasif ve müdahale edilebilir bir ülke olmasının planını hazırlayanlar, bugünlerde dedikodu çarkını hızla çevirmeye, fitne cephesini artan ölçekte tahkim ve takviye etmeye başlamışlardır. Bu mahsurlu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir.

17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir."

Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için beşinci kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalmasının mutlak ve mukadder bir akıbet olduğunu belirten Bahçeli, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Şunu da özellikle ve tekraren hatırlatmalıyım ki, küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların (özellikle Halk TV) Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı Türk ve Türkiye Yüzyılı'nın müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir."

Kaynak: AA

Devlet Bahçeli, 15 Temmuz, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli: 17-25 Aralık süreci, 15 Temmuz'un kuluçka evresidir - Son Dakika

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