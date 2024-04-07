Bahçelievler'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Polis Hafif Yaralandı - Son Dakika
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Bahçelievler'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Polis Hafif Yaralandı

Bahçelievler'de mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan bir servis minibüsü, yağmurun etkisiyle kayganlaşan yolda bariyerlere çarparak devrildi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü. Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Hasarlı minibüsün kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

07.04.2024 11:25  Güncelleme: 11:27
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Bahçelievler'de, servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.

Mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.

Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü.

Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Polis Hafif Yaralandı - Son Dakika

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