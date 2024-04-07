Bahçelievler'de, servis minibüsünün devrilmesi sonucu 6 polis hafif yaralandı.
Mesaiden dönen sivil polisleri taşıyan 34 LEP 024 plakalı servis minibüsü, yağmurun da etkisiyle kayganlaşan yolda, Çobançeşme Kavşağı Yenibosna istikametinde bariyerlere çarpıp devrildi.
Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif yaralanan 6 polis, tedbir amaçlı özel araçlarla hastaneye götürüldü.
Polislerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hasarlı minibüsün ekiplerin çalışmasıyla yoldan kaldırılmasının ardından aksayan trafik normale döndü.
Son Dakika › Güncel › Bahçelievler'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Polis Hafif Yaralandı - Son Dakika
Karaman'da mezarlık ziyaretine giden bir vatandaşın park ettiği araç yanmaya başladı. Vatandaşın mezarlık ziyareti sırasında aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden diğer vatandaşlar durumu bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Aracın sahibi ise olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
CHP, Hatay'da İl Seçim Kurulu'nun mazbatayı AK Partili adaya verme kararına itiraz etti. CHP lideri Özgür Özel, YSK kararı belli olmadan mazbatanın verilmesini eleştirerek, vatandaşları YSK önüne davet etti. Ankara Emniyet Müdürlüğü, protesto için güvenlik önlemleri aldı.
Erzurum'da polis ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimlerini arttırarak 'kara haber' gelmesini engellemeyi amaçlıyor. Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, yoğun olan yollarda denetimler gerçekleştirerek sürücüleri trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıyor. Sürücüler ise denetimlerden memnuniyetlerini dile getirerek, dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.
Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, sosyal medyada veteriner hekim iş ilanlarının yanlış bilgilerle paylaşıldığını belirterek, oda ile iletişimi olmayanların bu konuda yanlış ilanlar verdiğini söyledi. Ergül, veteriner hekimlerin hayvan sağlığı tedavisinden çiftlikten sofraya kadar tüm süreçlerde görev aldığını vurguladı.
Adıyaman merkez İmamağa Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde bulunan motosiklet, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından çalındı. Motosiklet sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi ve polisler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Sizin düşünceleriniz neler ?