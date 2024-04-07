Bahçelievler'de Servis Minibüsü Devrildi: 6 Polis Hafif Yaralandı

Karaman'da mezarlık ziyaretine giden vatandaşın park halindeki aracı yandı

Karaman'da mezarlık ziyaretine giden bir vatandaşın park ettiği araç yanmaya başladı. Vatandaşın mezarlık ziyareti sırasında aracının motor kısmından dumanlar yükseldiğini fark eden diğer vatandaşlar durumu bildirerek itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek aracı söndürdü. Aracın sahibi ise olay karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.