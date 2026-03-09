Bahreyn'deki İHA Saldırısında Yaralı Sayısı 32'ye Yükseldi

Bahreyn, İran'ın düzenlediği İHA saldırısında yaralananların sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiğini duyurdu.
Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İran'ın Sitre sahil kentine düzenlediği İHA'lı saldırıda yaralananların sayısının arttığı belirtildi.
Saldırıda yaralı sayısının 4'ü ağır olmak üzere 32'ye yükseldiği aktarıldı.
Bahreyn İçişleri Bakanlığı, Sitre'ye düzenlenen İHA'lı saldırıda biri ağır olmak üzere bazı vatandaşların yaralandığını ve çok sayıda evin zarar gördüğü duyurmuştu.
