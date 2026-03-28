Bahreyn'den İran'a Hava Savunma Başarısı

Bahreyn, son 24 saatte İran'dan atılan 20 füze ile 23 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bahreyn ordusunun sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, 28 Şubat'tan bu yana İran'dan Bahreyn'e fırlatılan füze ve İHA'lara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir günde 20 füze ile 23 İHA'nın, 28 Şubat'tan bu yana ise 174 füze ve 385 İHA'nın önlenip imha edildiği kaydedildi.

İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara füze ve İHA saldırıları düzenliyor.