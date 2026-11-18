Bahreyn İçişleri Bakanlığı, mevcut bir tehlike uyarısı kapsamında vatandaşlara sükuneti koruyarak en yakın güvenli yere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bakanlığın, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, tehlike uyarısı yapıldı.

Kamu güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşların ve ülkede ikamet edenlerin sükunetlerini korumalarının talep edildiği açıklamada, halktan en yakın güvenli noktaya geçmeleri ve gelişmeleri yalnızca resmi kanallar üzerinden takip etmeleri istendi.

Açıklamada, tehlikenin niteliğine ilişkin bilgiye yer verilmedi.