Bahreyn Kralı Atina'da Miçotakis ile yatırım işbirliği mutabakat muhtırası imzaladı

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife Yunanistan'ın başkenti Atina'da temaslarda bulundu.

Kral Al Halife, Atina'da Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Tasulas ile Kral Al Halife'nin görüşmesinde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel gelişmeler de ele alındı.

Tasulas, uluslararası ticaretin sorunsuz devam etmesi için deniz taşımacılığında güvenliğin önemine işaret etti.

Al Halife ise dünya barışı için çeşitli kültürler ve dinler arasındaki diyaloğun önemine dikkati çekti.

Miçotakis ile Kral Al Halife'nin görüşmesinde ikili ticari ilişkiler ele alınarak, yatırım işbirliğine ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı.