Bahreyn ve Mısır Liderleri Güvenliği Görüştü
Bahreyn ve Mısır Liderleri Güvenliği Görüştü

21.03.2026 15:59
Kral Hamed ve Cumhurbaşkanı Sisi, bölgesel gelişmeleri ve güvenlik konularını ele aldı.

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel gelişmeleri ve gelişmelerin güvenlik ile istikrara etkilerini ele aldı.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen görüşmeye Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed Al Halife ile bazı bakanlar da katıldı.

Bahreyn Kralı Hamed ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularının ele alındığı belirtilirken, Bahreyn Kralı'nın Mısır'ın Bahreyn ve Körfez ülkelerine yönelik destekleyici tutumunu takdir ettiği ifade edildi.

Liderler, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiğine yönelik gelişmeleri ele alan Kral Hamed ve Sisi deniz yollarının korunmasının uluslararası ortak sorumluluk olduğuna ve bu konuda bölgesel ile uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını yineledi.

Kaynak: AA

Dış Politika, Diplomasi, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, Mısır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahreyn ve Mısır Liderleri Güvenliği Görüştü - Son Dakika

Kocaeli’nin yüksek kesimlerine kar yağdı Kocaeli'nin yüksek kesimlerine kar yağdı
Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan Trump: NATO biz olmadan kağıttan kaplan
İran’da suikastler bitmiyor İstihbarat komutanı öldürüldü İran'da suikastler bitmiyor! İstihbarat komutanı öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram müjdesi: GÖKBEY, ambulans helikopter olarak hizmet verecek
Kütahya’da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü Kütahya'da fabrikada pres makinesine sıkışan işçi öldü
Aksaray’da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı Aksaray'da bir kişi boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, baldızını yaraladı

16:10
Tedesco’ya bomba talip
Tedesco'ya bomba talip
15:48
Beyaz Saray’da dans krizi Japonya Başbakanı Takaichi’ye tepki yağıyor
Beyaz Saray'da dans krizi! Japonya Başbakanı Takaichi'ye tepki yağıyor
15:01
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
Gözaltındaki Aleyna Kalaycıoğlu hakkında yeni gelişme
14:09
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı
13:57
İsrail: İran’a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
İsrail: İran'a yönelik saldırılar bu hafta önemli ölçüde artacak
12:45
Bir ilimizi alarma geçiren cisim Bölge güvenlik çemberine alındı
Bir ilimizi alarma geçiren cisim! Bölge güvenlik çemberine alındı
SON DAKİKA: Bahreyn ve Mısır Liderleri Güvenliği Görüştü - Son Dakika
