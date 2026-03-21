Bahreyn ve Mısır Liderleri Güvenliği Görüştü

Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, bölgesel gelişmeleri ve gelişmelerin güvenlik ile istikrara etkilerini ele aldı.

Bahreyn haber ajansı BNA'ya göre, başkent Manama'da gerçekleştirilen görüşmeye Veliaht Prens ve Başbakan Selman bin Hamed Al Halife ile bazı bakanlar da katıldı.

Bahreyn Kralı Hamed ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin görüşmesinde bölgesel gelişmeler ve güvenlik konularının ele alındığı belirtilirken, Bahreyn Kralı'nın Mısır'ın Bahreyn ve Körfez ülkelerine yönelik destekleyici tutumunu takdir ettiği ifade edildi.

Liderler, İran'ın bölge ülkelerine yönelik saldırılarının devletlerin egemenliği ile uluslararası hukuk ve teamüllerin ihlali olduğunu kaydetti.

Görüşmede ayrıca İran'ın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü tehdit ettiğine yönelik gelişmeleri ele alan Kral Hamed ve Sisi deniz yollarının korunmasının uluslararası ortak sorumluluk olduğuna ve bu konuda bölgesel ile uluslararası iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Taraflar, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve iş birliğinin çeşitli alanlarda geliştirilmesine yönelik kararlılıklarını yineledi.