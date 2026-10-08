BAİBÜ Mengen MYO'da öğrencilerin menüleri protokolün beğenisini kazandı

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Mengen Meslek Yüksekokulunda düzenlenen "Profesyonel Mutfaklar Tadım Programı"nda öğrenciler mesleki becerilerini sergiledi.

Okulda gerçekleştirilen programda, geleceğin aşçıları ve şef adayları hazırladıkları menüleri davetlilerin beğenisine sundu.

Konuklar, program boyunca ikram edilen ürünlerin lezzet ve sunum değerlendirmelerini yaptı.

Öğrencilerin mutfaktaki yetenekleri ve ortaya koydukları profesyonel sunumlar, protokol üyeleri ve davetlilerden beğeni aldı.

Etkinliğe, Mengen Kaymakamı Sercan Yıldız, Gerede Kaymakamı Fatih Kaya, Kıbrıscık Kaymakamı Feyza Yılmaz, Dörtdivan Kaymakamı Tugay Cantürk, Mengen Cumhuriyet savcıları Enes Canşi ve İbrahim Kabaktepe, Mengen hakimleri Hatice Kabaktepe ve Eda Manav, ilçe protokolü ve akademisyenler katıldı.