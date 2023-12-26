Baiyangdian Gölü\'nde Yaban Ördekleri

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1. Göl üzerinde uçan kuşların çeşitli görüntüleri
2. Yaban ördeklerinin çeşitli görüntüleri
Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinde yer alan Baiyangdian Gölü, kışlamak için gelen yaban ördeklerinin akınına uğruyor.
Ülkenin kuzeyindeki en büyük sulak alan ekosistemi olan gölün çevresindeki kuş türlerinin sayısı 269'a ulaştı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Hebei'den bildiriyor. (XHTV)
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