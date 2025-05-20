Baiyin'de Maden Kazası: 3 İşçi Hayatını Kaybetti

LANZHOU, 20 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Baiyin kentinde meydana gelen kömür madeni kazasında 3 işçi hayatını kaybetti.

Gansu Jingyuan Kömür Endüstrisi Grubu tarafından salı günü yapılan açıklamaya göre, pazartesi saat 19.43'te Baiyin kentinde yer alan bir maden ocağında su baskını meydana geldi.

Yerel yetkililer kazanın ardından hızla acil müdahale ekiplerini harekete geçirdi. Kazadan sonraki bir saat içinde, şantiyede çalışan 133 işçiden 130'u güvenli bir şekilde tahliye edildi.

Madende mahsur kalan son 3 madencinin ise cansız bedenlerine salı günü öğle saatlerinde ulaşıldı.