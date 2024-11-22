Bakan Bak'tan Ersin Aka'ya Taziye Mesajı

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Çorlu spor 1947'nin teknik direktörü Ersin Aka için taziye mesajı yayımladı.

Bakan Bak, sosyal medya hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Çorluspor 1947 Kulübümüzün teknik direktörü Ersin Aka'nın uğradığı menfur saldırı sonucu hayatını kaybettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Ersin hocaya Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.